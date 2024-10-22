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Avustralya'da Aborjin Gösterici, Kral Charles'ı Protesto Etti

Avustralya'da Kral Charles'ın ziyareti sırasında Aborjin bir gösterici, olay çıkararak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:38
Avustralya'da Aborjin Gösterici, Kral Charles'ı Protesto Etti

Protesto Eylemleri Gözaltıyla Sonuçlandı

Avustralya'da, İngiltere Kralı 3. Charles'ın Sydney Opera Binası'ndaki ziyareti esnasında bir Aborjin protestocu gözaltına alındı. Gösterici, Wayne Wharton, "Hırsızların kralı, yalancıların kralı" diyerek monarşiyi protesto etti.

Monarşi Karşıtı Sesler Yükseldi

Wharton, kral ve kraliçeyi görmek için toplanan kalabalığın önünde durarak, "Ellerinizde işgalin kanı var. Siz hırsızlar milletisiniz.""Tanrı Kral'ı korusun" şeklinde yanıt verdiler.

Senatör Lidia Thorpe'tan Sert Tepki

Ayrıca, Avustralya'nın Aborjin kökenli senatörü Lidia Thorpe, Kral Charles'ın parlamentodaki konuşmasına sert tepki gösterdi. Senatör, "Burası senin toprağın değil. Benim kralım değilsin. Soykırım işlediniz; topraklarımızı geri verin!" diyerek protestoları destekledi.

Kral Charles'ın Ziyareti

Kral 3. Charles, eşi Kraliçe Camilla ile birlikte 18 Ekim'de Avustralya'ya geldi. Bu ziyaret, Kral'ın tahta geçmesinden sonraki ilk ziyareti olarak kaydedildi. Daha önce 16 kez Avustralya'yı ziyaret eden Charles, ilk ziyaretini 1966 yılında gerçekleştirmişti.

Kral, ziyareti boyunca hükümet yetkilileri ve toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Ayrıca, Avustralya Kraliyet Deniz Kuvvetleri, Avustralya Ulusal Botanik Bahçesi ve Commonwealth Bilim ve Endüstriyel Araştırmalar Merkezi gibi önemli kurumları ziyaret etti.

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