Avustralya'da Aborjin Kutsal Alanında İzinsiz Çalışmalara Ceza: 31,5 Bin Dolar

Avustralya'da Aborjinler için kutsal kabul edilen alanda izinsiz çalışma yapan Glencore'a 31,5 bin dolar ceza verildi.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:01
Avustralya'da Aborjin Kutsal Alanında İzinsiz Çalışmalara Ceza: 31,5 Bin Dolar

Aborjinler İçin Kutsal Alan: Glencore'a Para Cezası

Avustralya'da bir yerel mahkeme, Glencore adlı İsviçreli madencilik şirketini, Aborjinler tarafından kutsal kabul edilen bir alanda 13 yıl boyunca izinsiz çalışma yapmak suçlamasıyla 31,500 dolar para cezasına çarptırdı.

Davamın Sebepleri

ABC'nin haberine göre, Yargıç Alan Woodcock, Glencore'a ait McArthur River Maden işletmesi hakkında yürütülen davayı karara bağladı. Mahkeme, şirketin 2017 yılında bu kutsal bölgeye izinsiz korkuluklar yerleştirdiğini ve 2009-2022 yılları arasında izinsiz su izleme çalışmaları gerçekleştirdiğini belirtti.

Woodcock, Glencore’nin ülkenin kutsal alanlarla ilgili düzenlemelerini ihlal ettiğini vurgulayarak, bu alanda resmi izin belgesine sahip olmadıkları için şirketin 13 yıl boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı söz konusu para cezasını verdiklerini ifade etti.

Şirketin Tepkisi

McArthur River Maden yönetimi, Aborjin topluluğunu endişelendirdikleri için özür dileyerek, gelecekte daha dikkatli olacaklarına dair taahhütlerini yineledi.

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