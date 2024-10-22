Avustralya'da Aborjin Senatör Thorpe'tan Kral Charles'a Sert Tepki

Avustralya'da Aborjin Senatör Lidia Thorpe, Kral Charles'a Tepki Gösterdi

Avustralya'nın bağımsız Aborjin Senatörü Lidia Thorpe, İngiltere Kralı 3. Charles'ın parlamentodaki konuşmasına yönelik protestosunu açıkladı. Thorpe, eyleminin arkasında yatan nedenleri ve halkı için duyduğu kaygıları dile getirdi.

Kral Charles'a Yönelik Açıklamalar

Thorpe, ABC News Avustralya'nın Radio National programında, bu eylemi yapmasının nedenini şöyle ifade etti: "Bu eylemi halkım için yaptım. Dünyanın burada bir anlaşmaya ihtiyacımız olduğunu bilmesini istedim. Ülkede yerli halklara karşı süregelen savaşın sona ermesini istiyoruz."

Mektuplarına Yanıt Alamadı

Thorpe, Kral Charles'a yerli halkların durumu konusunda birçok mektup yazdığını ancak bu mektuplara yanıt alamadığını paylaştı. Ayrıca, yerli halkların geçmişte ve günümüzde çektiği acıların yeterince ele alınmadığını vurguladı.

Protesto Sırasında Yüksek Sesle Mesaj Verdi

Parlamento konuşması sırasında Kral Charles'a, "Burası senin toprağın değil. Benim kralım değilsin. Bizim kralımız değilsin." şeklinde sert bir tepki göstererek, İngiliz kraliyetinin Avustralya'daki sömürge geçmişine vurgu yaptı. Thorpe, bu eylemle birlikte halkının acılarına dikkat çekmeyi ve antlaşma talep etmeyi amaçladığını belirtti.

Sorumluluk İddiası

Thorpe, Kral Charles'ın sessizliğini eleştirerek, onun, yerli halka yapılanların suç ortağı olduğunu ileri sürdü. "Kral, ataları adına neden özür dilemiyor?" diyerek sorumluluğun kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.