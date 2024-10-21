Avustralya'da Aborjin Senatörden Kral Charles'a Sert Tepki

Avustralya'da Aborjin Senatör Thorpe'tan Kral'a Seslenen Yorumlar

Avustralya'nın Aborjin kökenli Senatörü Lidia Thorpe, İngiltere Kralı 3. Charles'ın Avustralya'daki parlamentoda yaptığı konuşmaya karşı çıkışta bulundu. Thorpe, "Burası senin toprağın değil. Benim kralım değilsin. Bizim kralımız değilsin." diyerek tepkisini dile getirdi.

Kral Charles'ın Ziyareti

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kral Charles, Avustralya’da geçirdiği ikinci günde başkent Canberra’da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve muhalefet lideri Peter Dutton tarafından karşılandı. Başbakan Albanese, Kral’a hitap ederek, "Burada, demokrasimizin kalbinde sizi ilk kez hükümdar olarak ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." şeklinde teşekkürlerini sundu.

Thorpe'un Sert Eleştirileri

Kral, konuşmasını tamamladıktan sonra Aborjin Senatör Thorpe'un tepkileriyle karşılaştı. Thorpe, küstah bir üslupla, "Halkımıza karşı soykırım işlediniz. Bize topraklarımızı geri verin. Bizden çaldıklarınızı geri verin. Topraklarımızı yok ettiniz. Bu ülkede bir antlaşma istiyoruz. Siz bir soykırımcısınız." ifadelerini kullandı.

Uluslararası İlişikler ve Tarihsel Bilanço

Thorpe, İngiliz kraliyetinin bu toprağı işgal ettiğini belirterek, "Kral Charles bu toprakların meşru hükümdarı değildir." şeklinde sert bir açıklama yaptı. Bu olayın ardından güvenlik görevlileri tarafından parlamentodan çıkarıldı.

2017 yılına gelindiğinde, ülke genelinden yerli liderlerin bir araya gelerek oluşturduğu Uluru Ulusal Anayasa Komisyonu tarafından oluşturulan Uluru Bildirisi, "söz hakkı, antlaşma ve hakikatin beyanı" talepleri içermekteydi. Ancak bu çerçevede düzenlenen "Mecliste Yerli Sesi" referandumunda, Avustralya'nın tüm eyaletlerinde büyük çoğunlukla %60.5 oranında "hayır" oylarıyla, Torres Strait Islanders ve Aborjinlerden oluşacak heyetin kurulması reddedilmişti.