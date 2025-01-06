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Avustralya'da Alabora Olan Tekne Felaketi: 2 Ölü

Avustralya'nın South Australia eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:38
Avustralya'da Alabora Olan Tekne Felaketi: 2 Ölü

Avustralya'da Tekne Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Avustralya'nın South Australia (SA) eyaletinde meydana gelen üzücü bir olayda, bir tekne alabora oldu ve neticesinde 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayın detayları, Avustralya Yayın Kurumu (ABC) tarafından aktarıldı.

Olay Yeri ve Kurbanlar

SA polisinin açıklamasında, kaza, eyaletin güneydoğusundaki bir sahil kasabasının açıklarında meydana geldi. Gerçekleştirilen incelemelerde, 2 erkek ve 1 kadın hareketsiz halde bulundu. 82 ve 89 yaşlarındaki erkeklerin olay yerinde yaşamlarını yitirdiği, 59 yaşındaki kadının ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Arama Çalışmaları ve Soruşturma

Bölgedeki arama çalışmalarının sona erdiği açıklanırken, başka kayıp ihbarlarının yapılmadığı bilgisi verildi. Olayla ilgili olarak şüpheli bir durum olmadığını belirten polis, Su Operasyonları Birimi tarafından bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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