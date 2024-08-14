Avustralya'da Casusluk İddiasıyla Gözaltına Alınan Asker Kira Korolev'e RusBITech'ten Ödeme Yapıldığı İddia Edildi

Avustralya'da Casusluk Skandalı

Avustralya'da, Moskova adına casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Kira Korolev'e, devlet destekli Rus teknoloji şirketi RusBITech tarafından ödeme yapıldığı iddia edildi.

Ödemelerin Ayrıntıları

Avustralya merkezli internet sitesi The Nightly, Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belgelerine dayanarak yayımladığı haberde, RusBITech'in Korolev'e, 14 Ağustos 2023 tarihinden itibaren yüz binlerce ruble göndermiş olduğunu öne sürdü.

Belgelere göre, RusBITech, Rusya Savunma Bakanlığı, Dış İstihbarat Servisi (SVR) ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile işbirliği yapmaktadır ve Kira Korolev, 2024'ün ilk çeyreğinde toplamda 113 bin 266 ruble (41 bin 908 lira) almaktadır.

Kira Korolev ve Eşi Gözaltında

Kira Korolev, eşi Igor Korolev ile birlikte 12 Temmuz'da avustralya'da casusluk iddiaları kapsamında gözaltına alınmıştı. Çift, Avustralya Savunma Kuvvetleri'ne ait gizli belgeleri Rusya ile paylaşmak suçlamasıyla karşı karşıya. Şimdiye kadar 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanma riski taşımaktadır.

Öte yandan, Korolev'in öz geçmişinde Moskova'da 7 yıl boyunca tiyatro alanında yardımcı yönetmen olarak çalıştığı belirtilmiş, ancak Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kayıtlarında bu bilgilerin bulunmadığı ifade edilmiştir.