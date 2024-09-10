Avustralya'da Çiftçiler, Hükümetin Tarım Politikalarını Protesto Etti

Çiftçiler, Hükümeti Protesto Etti

Avustralya'da, başkent Canberra'daki Parlamento binası önünde binden fazla çiftçi, hükümetin tarım ve hayvancılık politikalarına karşı seslerini yükseltti. Çeşitli pankartlar taşıyan ve sloganlar atan çiftçiler, hükümetin tarım alanında aldığı kararlara tepkilerini dile getirdi.

Protestonun Nedenleri

Çiftçilerin protestosunun arkasında, rüzgar ve güneş enerjisi istasyonlarının tarım arazileri üzerinde kurulmasına yönelik planlar, dizel yakıt indiriminin kaldırılması ve canlı koyun ihracatı yasağı bulunmaktadır. Çiftçiler, bu yasaklar ve değişiklikler sebebiyle hükümete karşı tepkilerini gösterdi.

Destek Gelen Liderler

Eyleme katılan muhalefet lideri Peter Dutton, çiftçilere destek vererek canlı koyun ihracatı yasağını kaldırmak için çalışacağını belirtti. Çiftçiler, hem hükümete hem de muhalefet liderlerine yönelik eleştirilerde bulunarak, "kırsal Avustralya'yı unuttuklarını" ifade ettiler.

Canlı Koyun İhracatı Yasağı

Avustralya Tarım, Balıkçılık ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre, canlı koyunların deniz yoluyla ihracatını yasaklayan düzenleme 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.