Avustralya'da Cinsel Şiddet Araştırmalarında Yeni Çıkarma

Avustralya'da Savunma Personeline Yönelik Cinsel Şiddet Araştırmaları

Avustralya Kraliyet Komisyonu, Savunma Kuvvetleri'nde (ADF) cinsel şiddet vakalarının soruşturulması için daha titiz bir süreç yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Raporun Temel Noktaları

ABC News'ta yer alan habere göre, Kraliyet Komisyonu, savunma personeli ve gazilerdeki intihar vakalarını da ele alarak, eski ve mevcut askeri personel ile ailelerinin ifadelerini ve çeşitli röportajları baz alan bir rapor yayımladı.

Bu raporda, cinsel şiddet iddialarının daha etkili bir şekilde incelenmesi adına savunma personeline yönelik eğitim programlarının zorunlu hale getirilmesi önerildi. Ayrıca, cinsel şiddet suçlamasıyla mahkeme veya iç soruşturmalardan suçlu bulunan kişilerin görevden alınması gerektiği ifade edildi.

İntihar Oranlarına Dikkat Çekildi

Intihar oranı ve riskinin izlenmesi için bir 'ulusal kayıt sistemi' oluşturulması tavsiyesi de raporda yer aldı. 1985-2021 yılları arasında 2007 askeri personelin intihar nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi belirtildi.

Rapordaki bulgulara göre, her 3 eski askerden biri yüksek veya çok yüksek stres yaşarken, her 4 askerden birinin intihar eğilimi gösterdiği ortaya konuldu.

Hükümetin Yanıtı

Savunma Bakanı Richard Marles, rapor hakkında açıklama yaparak, intihar nedeniyle kaybedilen sevdiklerinin aileleri için üzüntü duyduklarını ifade etti. Ayrıca, Avustralya hükümetinin önerileri dikkatle değerlendirileceğini belirtti.