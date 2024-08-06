Avustralya'da Dev Timsahın Karnında İnsan Kalıntıları Bulundu

Avustralya'da Şok Edici bir Keşif

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Annan Nehri'nde yaklaşık 5 metre uzunluğundaki bir timsahın karnında insan kalıntıları bulundu. Bu kalıntıların, 3 Ağustos'ta kaybolan David Hogbin'e ait olabileceği düşünülüyor.

Kayıp Kişi ve Olayın Gelişimi

Kayıp olan 40 yaşındaki David Hogbin'in, ailesiyle birlikte gölette yaptıkları bir gezinti sırasında suya düşerek kaybolduğu bildirildi. Olayın ardından başlatılan arama çalışmaları, timsahın öldürülmesiyle birlikte yeni bir boyut kazandı. Test Sonuçları Bekleniyor

Yetkililer, timsahın karnında bulunan kalıntıların Hogbin'e ait olduğuna dair bazı bulgulara ulaştı ancak kesin doğrulama için DNA test sonuçları bekleniyor. Bu süreçte, polis kayıp kişi ile ilgili arama çalışmalarını askıya alma kararı aldı.