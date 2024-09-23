Avustralya'da Filistin'e Destek Mücadelesi Sürüyor

Avustralya'da Filistin İçin Sürekli Destek Girişimleri

Avustralya'da "Filistin için Avustralya Müslümanları" platformunun sözcüsü Kazım Ateş, yaz-kış demeden her hafta yapılan protestolarla Filistin'e olan desteği sürdürüyor.

Protestoların Arka Planı

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Avustralya'da düzenlenen protestolar, hükümetin İsrail ile olan silah ticaretine karşı çıkmak amacıyla kitlesel bir şekilde gerçekleştirilmekte.

Ateş, "Avustralya'nın suç ortağı olmamasını istiyoruz çünkü İsrail'e silah tedarik etmek uluslararası hukuka aykırıdır." diyerek seslerini duyurmaktadırlar.

Medyanın Rolü ve Hükümetin Tavrı

Protestolar, Avustralya ana akım medyasında yeterince yer bulamazken, başka konularda toplumu uyarıcı haberler yapıldığı vurgulanıyor.

Öte yandan, Avustralya hükümeti son zamanlarda silah fuarı protestolarında "şiddetli" bir tepki vererek biber gazı ve plastik mermi kullanarak müdahalelerde bulundu.

Gazze İçin Ateşkes Çağrıları

Ateş, hükümetin önceki tutumlarını eleştirerek, "İlk aylarda ne yazık ki İsrail'in haklı olduğunu savunuyordu. Şimdi ise ateşkese acil ihtiyaç olduğunu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Toplumun Her Kesiminden Destek

Melbourne'da yapılan gösterilere farklı topluluklar katılarak, Filistin'e destek için birleşiyor. Ateş, medya ve siyasilerin ikiyüzlülüğüne dikkat çekiyor.

Gösteriler, yalnızca Müslümanların değil, toplumun geneli tarafından destekleniyor ve devam eden kampanyalar sayesinde birçok belediye "Filistin bayrağının çekilmesi" gibi kararlar almış durumda.

Baskılar ve Gerçekleşmeyen Vaatler

Gazze lehine yapılan bu faaliyetlerin, federal hükümeti etkilemeyi amaçladığını belirten Ateş, İşçi Partisi'nin iktidara gelmeden önce "Filistin'i devlet olarak tanıma" sözü verdiğini hatırlatıyor.

Halkın Desteği Artıyor

Ateş, "Avustralya'da bir referandum yapılırsa halkın yarısından fazlası, Filistin lehine oy kullanacaktır." ifadeleriyle, Filistin'e yönelik desteğin toplumda arttığını vurguladı.