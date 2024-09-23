DOLAR
34,15 -0,16%
EURO
37,93 0,53%
ALTIN
2.873,89 0,02%
BITCOIN
2.169.166,67 -0,56%

Avustralya'da Filistin'e Destek Mücadelesi Sürüyor

Filistin için Avustralya Müslümanları, ülke genelinde protestolarla Filistin'e destek çağrısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:13
Avustralya'da Filistin'e Destek Mücadelesi Sürüyor

Avustralya'da Filistin İçin Sürekli Destek Girişimleri

Avustralya'da "Filistin için Avustralya Müslümanları" platformunun sözcüsü Kazım Ateş, yaz-kış demeden her hafta yapılan protestolarla Filistin'e olan desteği sürdürüyor.

Protestoların Arka Planı

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Avustralya'da düzenlenen protestolar, hükümetin İsrail ile olan silah ticaretine karşı çıkmak amacıyla kitlesel bir şekilde gerçekleştirilmekte.

Ateş, "Avustralya'nın suç ortağı olmamasını istiyoruz çünkü İsrail'e silah tedarik etmek uluslararası hukuka aykırıdır." diyerek seslerini duyurmaktadırlar.

Medyanın Rolü ve Hükümetin Tavrı

Protestolar, Avustralya ana akım medyasında yeterince yer bulamazken, başka konularda toplumu uyarıcı haberler yapıldığı vurgulanıyor.

Öte yandan, Avustralya hükümeti son zamanlarda silah fuarı protestolarında "şiddetli" bir tepki vererek biber gazı ve plastik mermi kullanarak müdahalelerde bulundu.

Gazze İçin Ateşkes Çağrıları

Ateş, hükümetin önceki tutumlarını eleştirerek, "İlk aylarda ne yazık ki İsrail'in haklı olduğunu savunuyordu. Şimdi ise ateşkese acil ihtiyaç olduğunu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Toplumun Her Kesiminden Destek

Melbourne'da yapılan gösterilere farklı topluluklar katılarak, Filistin'e destek için birleşiyor. Ateş, medya ve siyasilerin ikiyüzlülüğüne dikkat çekiyor.

Gösteriler, yalnızca Müslümanların değil, toplumun geneli tarafından destekleniyor ve devam eden kampanyalar sayesinde birçok belediye "Filistin bayrağının çekilmesi" gibi kararlar almış durumda.

Baskılar ve Gerçekleşmeyen Vaatler

Gazze lehine yapılan bu faaliyetlerin, federal hükümeti etkilemeyi amaçladığını belirten Ateş, İşçi Partisi'nin iktidara gelmeden önce "Filistin'i devlet olarak tanıma" sözü verdiğini hatırlatıyor.

Halkın Desteği Artıyor

Ateş, "Avustralya'da bir referandum yapılırsa halkın yarısından fazlası, Filistin lehine oy kullanacaktır." ifadeleriyle, Filistin'e yönelik desteğin toplumda arttığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'nde Otopark Yangını: 1 Ölü, 12 Yaralı
2
Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
3
Denizli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Adıyaman'da Depremzedeler İçin Yeni Köy Evleri İnşa Ediliyor
5
Çin, İsrail'deki Vatandaşlarını Ülkeyi Terk Etmeleri İçin Uyarıyor
6
Malatya'da Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı
7
Hizbullah, İsrail ile Çatışmada İki Mensubunu Kaybetti

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı