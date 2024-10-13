Avustralya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Avustralya’da Filistin’e Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi

Avustralya'nın Queensland eyaletinde binlerce kişi, hükümetin Orta Doğu'da kalıcı bir ateşkes çağrısı yapması için yürüyüş gerçekleştirdi.

Brisbane'da Toplanma

ABC News tarafından yapılan habere göre, Filistin'e destek veren kalabalık bir grup, Queensland'ın Brisbane kentinde bir araya geldi. Gösteriler, İsrail'in Gazze’deki saldırılarına karşı büyük bir tepki olarak düzenlendi.

Yürüyüş Detayları

Victoria Köprüsü'nden South Bank bölgesine doğru yürüyen göstericiler, yanlarında sloganların yazılı olduğu dövizler ve Filistin bayrakları taşıdı. Katılımcılar, Avustralya hükümetinin İsrail’e yaptırım uygulamasını ve silah tedarikini durdurmasını istediklerini vurguladılar.

Diğer Şehirlerdeki Etkinlikler

Benzer protesto etkinliklerinin, ülkenin Victoria eyaletindeki Melbourne ve Yeni Güney Galler eyaletindeki Sydney gibi diğer şehirlerde de düzenlendiği rapor edildi.