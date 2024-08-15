Avustralya'da Filistinlilere Yönelik Açıklamalara Tepki

Avustralya'da Filistinlilere İlişkin Tartışmalı İfadeler

Avustralya politik sahnesinde Bağımsız Milletvekili Zali Steggall, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze bölgesinden kimsenin ülkeye kabul edilmemesi gerektiğini savunan muhalefet lideri Peter Dutton’a ağır eleştirilerde bulundu. Steggall, Dutton’un bu yaklaşımını "ırkçı" bir tutum olarak nitelendirdi.

Dutton’un Açıklamaları ve Tepkiler

İngiliz The Guardian gazetesine göre, Steggall, Parlamento'da Dutton’un Filistinliler hakkında yaptığı açıklamaları gerilim yaratıcı olarak yorumladı. "Liberal-Ulusal Koalisyonunun Gazze’den gelen Filistinliler hakkında sarf ettiği ifadeler sadece korku yaymakta," diyen Steggall, Dutton’a "Irkçı olmayı bırakın!" şeklinde seslendi.

Dutton ise Steggall’ın tepkilerini 2GB radyosuna yaptığı röportajda değerlendirdi ve onun aşırı görüşlerden yana olduğunu savundu. Dutton, "Bu aşamada, insanların işgal altındaki bölgeden gelmelerine yeşil ışık yakmayı doğru bulmuyorum," ifadesini kullandı.

Başbakan Albanese'den Yanıt

Dutton’un ifadeleri, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'den de tepki aldı. Albanese, Dutton'un ifadelerinin ayrıştırıcı bir amaç taşıdığını öne sürdü. Aynı zamanda, vize başvuru süreçlerinin Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO) tarafından yürütüldüğüne dikkat çekti.

Vize Başvuruları Üzerine Veriler

Resmi verilere göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin vatandaşları tarafından yapılan yaklaşık 10,000 vize başvurusunun yalnızca 2,922'si kabul edilmiş, bu sayıdan 1,300 kişi ülkeye girmeyi başarmıştır.