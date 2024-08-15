Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Avustralya'da Filistinlilere Yönelik Açıklamalara Tepki

Muhalefet lideri Peter Dutton'un Gazze'den gelen Filistinlilere yönelik ifadeleri, Bağımsız Milletvekili Zali Steggall'dan sert eleştiriler aldı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:42
Avustralya'da Filistinlilere Yönelik Açıklamalara Tepki

Avustralya'da Filistinlilere İlişkin Tartışmalı İfadeler

Avustralya politik sahnesinde Bağımsız Milletvekili Zali Steggall, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze bölgesinden kimsenin ülkeye kabul edilmemesi gerektiğini savunan muhalefet lideri Peter Dutton’a ağır eleştirilerde bulundu. Steggall, Dutton’un bu yaklaşımını "ırkçı" bir tutum olarak nitelendirdi.

Dutton’un Açıklamaları ve Tepkiler

İngiliz The Guardian gazetesine göre, Steggall, Parlamento'da Dutton’un Filistinliler hakkında yaptığı açıklamaları gerilim yaratıcı olarak yorumladı. "Liberal-Ulusal Koalisyonunun Gazze’den gelen Filistinliler hakkında sarf ettiği ifadeler sadece korku yaymakta," diyen Steggall, Dutton’a "Irkçı olmayı bırakın!" şeklinde seslendi.

Dutton ise Steggall’ın tepkilerini 2GB radyosuna yaptığı röportajda değerlendirdi ve onun aşırı görüşlerden yana olduğunu savundu. Dutton, "Bu aşamada, insanların işgal altındaki bölgeden gelmelerine yeşil ışık yakmayı doğru bulmuyorum," ifadesini kullandı.

Başbakan Albanese'den Yanıt

Dutton’un ifadeleri, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'den de tepki aldı. Albanese, Dutton'un ifadelerinin ayrıştırıcı bir amaç taşıdığını öne sürdü. Aynı zamanda, vize başvuru süreçlerinin Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO) tarafından yürütüldüğüne dikkat çekti.

Vize Başvuruları Üzerine Veriler

Resmi verilere göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin vatandaşları tarafından yapılan yaklaşık 10,000 vize başvurusunun yalnızca 2,922'si kabul edilmiş, bu sayıdan 1,300 kişi ülkeye girmeyi başarmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!