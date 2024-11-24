Avustralya'da Fosil Yakıt Protestosunda 170 Gösterici Gözaltına Alındı

Yeni Güney Galler'de İhtilal Gibi Protesto

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde, fosil yakıtlara karşı düzenlenen protesto, beklenmedik bir şekilde devrim niteliğine dönüştü. Protestocular, Newcastle Limanı'nda, kömür taşımacılığına karşı kayık ve kano ile denize açılmasıyla dikkat çekti.

Polisten Uyarı ve Gözaltılar

ABC News'ün aktardığı bilgilere göre, NSW polisi, protestocuların gemilerin geçiş güzergahına girmesinin yasa dışı olabileceği uyarısında bulundu. Bu uyarıya rağmen, aralarında çocukların da bulunduğu 170 kişi kayıklarla kanala girerek polis talimatlarını ihlal etti.

Polis yetkilileri, bu davranışların kamu güvenliğini ve gemilerin güvenli geçişini tehdit ettiğini belirterek gözaltılara gidildiğini açıkladı. Protestocuların denizde emniyetsiz davranışları ve büyük tesislerin operasyonlarını engellemeleri, gözaltılara yol açtı.

Limanda Güvenlik Önlemleri

Liman yetkilileri, yaşanan güvenlik endişeleri nedeniyle gemi seferlerini birkaç saatliğine durdurma kararı aldı. Bu durum, protestonun etkinliğini artıran bir diğer unsur olarak öne çıktı.

Protestonun Başarısı

Gösteriyi düzenleyen aktivist grubun sözcüsü, bir yük gemisinin limana girmesinin engellendiğini belirterek, protestonun başarılı olduğunu savundu. Bu olay, fosil yakıt karşıtı hareketin giderek güçlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.