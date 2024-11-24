DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.383.972,83 -0,35%

Avustralya'da Fosil Yakıt Protestosunda 170 Gösterici Gözaltına Alındı

Yeni Güney Galler'de düzenlenen fosil yakıt karşıtı protestoda, 170 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 12:07
Avustralya'da Fosil Yakıt Protestosunda 170 Gösterici Gözaltına Alındı

Yeni Güney Galler'de İhtilal Gibi Protesto

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde, fosil yakıtlara karşı düzenlenen protesto, beklenmedik bir şekilde devrim niteliğine dönüştü. Protestocular, Newcastle Limanı'nda, kömür taşımacılığına karşı kayık ve kano ile denize açılmasıyla dikkat çekti.

Polisten Uyarı ve Gözaltılar

ABC News'ün aktardığı bilgilere göre, NSW polisi, protestocuların gemilerin geçiş güzergahına girmesinin yasa dışı olabileceği uyarısında bulundu. Bu uyarıya rağmen, aralarında çocukların da bulunduğu 170 kişi kayıklarla kanala girerek polis talimatlarını ihlal etti.

Polis yetkilileri, bu davranışların kamu güvenliğini ve gemilerin güvenli geçişini tehdit ettiğini belirterek gözaltılara gidildiğini açıkladı. Protestocuların denizde emniyetsiz davranışları ve büyük tesislerin operasyonlarını engellemeleri, gözaltılara yol açtı.

Limanda Güvenlik Önlemleri

Liman yetkilileri, yaşanan güvenlik endişeleri nedeniyle gemi seferlerini birkaç saatliğine durdurma kararı aldı. Bu durum, protestonun etkinliğini artıran bir diğer unsur olarak öne çıktı.

Protestonun Başarısı

Gösteriyi düzenleyen aktivist grubun sözcüsü, bir yük gemisinin limana girmesinin engellendiğini belirterek, protestonun başarılı olduğunu savundu. Bu olay, fosil yakıt karşıtı hareketin giderek güçlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD 1028 İhbarda Müdahalede Bulundu: Sarı ve Turuncu Uyarı Verilen İllerde Çalışmalar Sürüyor
2
Nevşehir-Aksaray Kara Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
3
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele: Ayşe Keşir'den Önemli Açıklamalar
4
Fahrettin Altun'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
5
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 9 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
6
Arnavutköy'de Sokakta Silahla Ateş Eden İki Şüpheli Gözaltına Alındı
7
İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonunda 31 Tutuklama

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı