DOLAR
34,38 0%
EURO
36,49 0,15%
ALTIN
2.880,96 -0,3%
BITCOIN
3.000.075,94 2,59%

Avustralya'da Hemşire ve Ebelere Grev: Ameliyatlar İptal

Avustralya'nın NSW eyaletinde 10 bine yakın hemşire ve ebe, maaş artışı için greve gitti. Ameliyatlar iptal edildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:42
Avustralya'da Hemşire ve Ebelere Grev: Ameliyatlar İptal

NSW'de Hemşire ve Ebelere Grev!

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde, yaklaşık 10 bin hemşire ve ebe, maaş artışı talebiyle greve gitti. Bu durum, birçok ameliyatın iptal edilmesine yol açtı.

Grevin başlama saati olarak 24 Ekim 2023, sabah 06.00 belirlendi. Hemşireler ve ebeler, yüzde 15'lik ücret artışı talebinde bulunarak harekete geçti.

Greve katılan sağlık çalışanları, NSW'nin diğer eyaletlere kıyasla daha düşük maaşlar verdiğinden yakınırken, NSW Sağlık Bakanı Ryan Park ise alınan grev kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Ameliyatları iptal edilen hastalar için endişe duyduğunu belirtti.

Park, maaş artışlarının hükümete yüz milyonlarca dolara mal olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Bu yılın başlarında ise NSW Hemşireler ve Ebeler Birliği, hükümetin üç yıl boyunca yüzde 10,5'lik ücret artış teklifini reddetmişti.

Hemşirelerin ve ebelerin taleplerinin ardından yaşanan bu grev, Avustralya sağlık sisteminin ne denli zorlandığını gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Onagawa Nükleer Santrali Yeniden Faaliyete Geçti
2
İtalya'da İklim Olayları Tarımsal Üretimi Tehdit Ediyor
3
Beyoğlu'nda Silahlı Tehdit: Market Çalışanı Kamera Kayıtlarında
4
İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında 6 Ölü, 15 Yaralı
5
Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'dan Yeşil Enerji İçin Tarihi Mutabakat
6
Fuji Dağı'na Mevsimin İlk Karı 7 Kasım'da Düştü, İklim Değişikliği Etkisi Mi?
7
Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak