Avustralya'da Hemşire ve Ebelere Grev: Ameliyatlar İptal

NSW'de Hemşire ve Ebelere Grev!

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde, yaklaşık 10 bin hemşire ve ebe, maaş artışı talebiyle greve gitti. Bu durum, birçok ameliyatın iptal edilmesine yol açtı.

Grevin başlama saati olarak 24 Ekim 2023, sabah 06.00 belirlendi. Hemşireler ve ebeler, yüzde 15'lik ücret artışı talebinde bulunarak harekete geçti.

Greve katılan sağlık çalışanları, NSW'nin diğer eyaletlere kıyasla daha düşük maaşlar verdiğinden yakınırken, NSW Sağlık Bakanı Ryan Park ise alınan grev kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Ameliyatları iptal edilen hastalar için endişe duyduğunu belirtti.

Park, maaş artışlarının hükümete yüz milyonlarca dolara mal olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Bu yılın başlarında ise NSW Hemşireler ve Ebeler Birliği, hükümetin üç yıl boyunca yüzde 10,5'lik ücret artış teklifini reddetmişti.

Hemşirelerin ve ebelerin taleplerinin ardından yaşanan bu grev, Avustralya sağlık sisteminin ne denli zorlandığını gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.