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Avustralya'da İsrail'e Silah Satışı Protestosu: On Binler Sokaklarda

Melbourne'de hükümetin İsrail'e silah satışını protesto eden on binlerce kişi toplandı. Güvenlik önlemleri artırıldı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:33
Avustralya'da İsrail'e Silah Satışı Protestosu: On Binler Sokaklarda

Melbourne'de Büyük Protesto

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de, hükümetin İsrail'e silah satışını protesto eden on binlerce kişi sokaklara döküldü. Bu gösteri, 9news tarafından bildirilen habere göre, son yılların en büyük protestosu olarak nitelendiriliyor.

Kara Kuvvetleri Savunma Fuarı'na Tepkiler

Göstericiler, Melbourne'de düzenlenen Kara Kuvvetleri Savunma Fuarı çevresinde toplandı. Protestocular, Avustralya hükümetinin İsrail'e silah tedarik etmemesi çağrısında bulundu. Katılımcı sayısının on binleri bulması nedeniyle fuar alanında geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda.

Hükümetin Açıklamaları

Victoria Hazine Bakanı Tim Pallas, fuarın Gazze'deki olaylardan önce planlandığını belirtti ve gösteriler nedeniyle binlerce polisin devreye girdiğini ifade etti. Ayrıca, protestolarda güvenlik önlemlerinin hayata geçirildiği için büyük miktarlarda vergi finansmanının kullanıldığını vurguladı.

Protesto Organizasyonundan Açıklamalar

Gösterilerin organizatörü Nathalie Farah ise basına yaptığı açıklamada, "Avustralya'nın suç ortağı olmaması gerektiğini, çünkü İsrail'e silah tedarik etmenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu" aktardı.

Siyasi Tepkiler ve Destekler

Eyalet Başbakanı Jacinta Allan, Victoria'da yıkıcı davranışlara yer olmadığını belirterek toplumsal huzuru savundu. Yeşiller Milletvekili Gabrielle de Vietri ise protestoya destek vermek amacıyla parlamentoya gitmeyeceğini ve bu tür eylemleri destekleyenlerin yanında olacağını ifade etti.

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