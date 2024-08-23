Avustralya'da Kayıplara Karışan Balina Yavrusunun Dramı

Avustralya'daki Balina Yavrusunun Kurtuluşu

Avustralya'nın Sydney şehrinde, kuyruğuna dolanan olta ipleri nedeniyle yardıma muhtaç kalan kambur balina yavrusu, 24 saatlik bir operasyonla kurtarıldı.

Kurtarma Operasyonu Başlatıldı

Uzunluğu 10 ila 15 metre arasında değişen balina, Sydney Limanı'nda balina gözlem gemisi personeli tarafından farkedildi. Olaydan hemen sonra tekneler, helikopterler ve insansız hava araçlarıyla geniş kapsamlı bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

Balina Yavrusunun Durumu ve Müdahale

Avustralya Deniz Memelilerini Kurtarma ve Araştırma Örgütü'nden Jessica Fox, ekiplerinin balinayı durdurmak ve yakalamak için iplerine şamandıra taktığını söyledi. Fox, sosyal medya aracılığıyla paylaştığı videoda, "Balina, Sydney Limanı'nda daireler çizerek düzensiz hareketler ediyordu," ifadesini kullandı.

Bilimsel Bakış Açısı

Kurtarma operasyonuna katılan Macquarie Üniversitesi balina uzmanı Vanessa Pirotta, dünyanın en yoğun limanlarından biri olan Sydney Limanı'ndaki müdahalenin zorluğuna dikkat çekti. Pirotta, balinanın durumu hakkında net bir bilgi olmadığını, ancak çok yorgun olduğunun belirlendiğini aktardı. Neyse ki, yaban hayatı kurtarma ekipleri sabah saatlerinde balinayı iplerinden kurtarmayı başardı.

Balinanın Yeni Yüzüşü

Kurtarılmasının ardından balina yavrusu, Pasifik Okyanusu'na doğru yüzmeye başladı. Pirotta, balinanın açık denize yönelmemesinin sebebini anlayamadığını ancak limanda kalmasının kurtarma çalışmalarını kolaylaştırdığını belirtti. Kambur balinalarının 4 yaşına kadar yavru kabul ettiğini de sözlerine ekledi.