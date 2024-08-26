Avustralya'da Kış Sıcaklık Rekoru: 41,6 Dereceye Ulaşıldı

Avustralya'nın Kışında Tarihi Bir Rekor

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinin Kimberley bölgesinde, termometreler 41,6 dereceye ulaşarak ülkede kış ayları için tarihi bir sıcaklık rekorunun kırıldığını gösterdi.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Avustralya Yayın Kurumu (ABC) tarafından aktarılan bilgilere göre, bu sıcaklık, yerel bir meteoroloji istasyonu tarafından kaydedildi. Avustralya Meteoroloji Dairesi (Bureau of Meteorology - BOM) tarafından, bu derecenin geçici bir bilgi olduğu belirtilirken, önümüzdeki günlerde yapılacak olan resmi açıklamayla bu rekorun kesinleşmesi bekleniyor.Sıcak Hava Dalgası Yayılıyor

Yetkililer, sıcak hava dalgasının ülkenin doğu bölgelerine doğru ilerlemekte olduğunu belirtirken, Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde de aynı şekilde sıcaklık rekorları yaşanabileceğinin sinyallerini verdi. Önceki kış sıcaklık rekoru, 23 Ağustos 2020'de Batı Avustralya'da 41,2 derece ile kaydedilmişti.