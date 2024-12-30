DOLAR
35,26 -0,28%
EURO
36,76 -0,12%
ALTIN
2.965,98 -0,32%
BITCOIN
3.311.829,64 -0,12%

Avustralya'da Küçük Uçak Düşmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yeni Güney Galler'de düşen küçük uçakta pilot hayatını kaybetti, bir yolcu ise yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:35
Avustralya'da Küçük Uçak Düşmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Avustralya'da Küçük Uçak Kazası!

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde trajik bir kaza meydana geldi. Bir küçük uçağın düşmesi sonucu pilotun hayatını kaybettiği ve bir yolcunun yaralandığı bildirildi.

Kaza Detayları

Olay, eyaletin kuzey kıyılarında gerçekleşti. Avustralya Yayın Kurumu (ABC)'nun aktardığına göre, uçağın içindeki iki kişiden biri, olay yerinde yaşamını yitirdi. Henüz kimliği tespit edilemeyen pilotun cesedi, kazadan sonra bulundu. Aynı uçakta bulunan yolcunun ise ciddi yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak polis tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Kazanın sebebinin araştırılması ve benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla detaylı bir inceleme yürütülecek.

Gelişmeler takip edilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı'dan Fahiş Fiyat Artışlarına İlişkin Açıklamalar
2
Ekonomi Yönetimi, Emekli Aylıkları ve Asgari Ücret Konularını Değerlendirdi
3
2024'te Irak'ta Öne Çıkan Gelişmeler: İran Saldırısı, PKK Yasağı ve Erdoğan'ın Ziyareti
4
Meksika'da 11 Mezarda 15 Ceset Bulundu: Sınırda Uyuşturucu Çatışması İzleri
5
İstanbul Adliyeleri 2024'te Türkiye'nin Yargı Gündeminde Öne Çıkıyor
6
Fransa Başbakanı Bayrou, Mayotte Adası'nı Kasırga Ziyaretiyle Gündeme Getirdi
7
Suriye Sağlık Bakanı: Türkiye'nin Duruşu Şerefli ve Destekleyici

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı