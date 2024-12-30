Avustralya'da Küçük Uçak Düşmesi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Avustralya'da Küçük Uçak Kazası!

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde trajik bir kaza meydana geldi. Bir küçük uçağın düşmesi sonucu pilotun hayatını kaybettiği ve bir yolcunun yaralandığı bildirildi.

Kaza Detayları

Olay, eyaletin kuzey kıyılarında gerçekleşti. Avustralya Yayın Kurumu (ABC)'nun aktardığına göre, uçağın içindeki iki kişiden biri, olay yerinde yaşamını yitirdi. Henüz kimliği tespit edilemeyen pilotun cesedi, kazadan sonra bulundu. Aynı uçakta bulunan yolcunun ise ciddi yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak polis tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Kazanın sebebinin araştırılması ve benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla detaylı bir inceleme yürütülecek.

Gelişmeler takip edilecektir.