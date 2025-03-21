Avustralya'da Küçük Uçak Düşmesi: 1 Ölü

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bir küçük uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. ABC News'ün aktardığı bilgilere göre, olay, Perth kentine yaklaşık 500 kilometre mesafedeki Ogilvie bölgesinde gerçekleşti.

Pilot Hayatını Kaybetti

Uçak kazasında, uçaktaki tek yolcu olan 60'lı yaşlardaki pilot olay yerinde yaşamını yitirdi. Yerel yetkililer, kazanın nedenlerine dair soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Kazanın detayları ve soruşturmanın sonuçlarıyla ilgili daha fazla bilginin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.