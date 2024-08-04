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Avustralya'da Lejyoner Salgını: İki Ölü Geride Kaldı

Melbourne'da lejyoner hastalığı nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri vaka sayısında hafif bir düşüş olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 14:00
Avustralya'da Lejyoner Salgını: İki Ölü Geride Kaldı

Melbourne'daki Lejyoner Salgını

Avustralya'nın Melbourne kentinde lejyonella bakterisi kaynaklı akciğer enfeksiyonu olan lejyoner hastalığı nedeniyle iki kişi yaşamını yitirdi. ABC News'ün aktardığına göre, eyaletin sağlık yetkilileri salgının boyutunu geniş bir biçimde açıkladı.

Vaka Sayıları ve Sağlık Durumu

Melbourne sağlık ekipleri, şehirde tespit edilen 77 lejyonella vakasının 75'inin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Vaka sayısındaki artışın devam etmesine rağmen, sağlık uzmanları arasında düşüş belirtileri görüldüğünü ifade ettiler.

Salgının Kaynağı Belirsiz

Melbourne eyaletinin baş sağlık yetkilisi Clare Looker, salgının kesin kaynağının henüz belirlenemediğinin altını çizdi. Yetkililer, bu salgının 2000 yılından bu yana görülen en büyük lejyoner durumu olduğunu belirtiyorlar.

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