Avustralya'da M Çiçeği Vakaları Artış Gösteriyor

Avustralya'da M Çiçeği Virüsü Vakaları Artıyor

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde, haziran ayının başından bu yana 93 yeni M çiçeği virüsü (mpox) vakası kaydedildi.

Yeni Güney Galler Sağlık Bakanlığı, bölgedeki M çiçeği virüsü vakalarının artışı hakkında bilgi verdi. Bakanlığın açıklamasına göre, 1 Haziran'dan bu yana tespit edilen vakaların çoğu cinsel ilişki yoluyla yayılmakta.

Haziran öncesinde sadece bir vakanın bildirildiği eyalette, 2023 boyunca toplam vaka sayısı 12 olarak açıklanmıştı. Eyalet bakanlığında görevli uzman doctor Jeremy McAnulty, hastalığın vücut temasıyla yayıldığını ve genellikle genital bölgede küçük sivilce benzeri şişliklerle başladığını belirtti.

McAnulty, "Son vaka artışına bağlı olarak, Bakanlık risk altındaki kişileri belirtilere karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor." şeklinde konuştu.

Halk Sağlığı Acil Durumu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, mpox virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde uluslararası yayılma potansiyeli nedeniyle bir acil durum komitesi toplantısı düzenlemişti. Bu toplantıda, M çiçeği virüsünün uluslararası halk sağlığı açısından acil bir durum oluşturduğuna dair tavsiye görüşü sunulmuştu.

Afrika Birliği de, kıta genelinde hızla yayılan virüse karşı acil durum ilan edildiğini bildirdi.

M Çiçeği Virüsü Nedir?

M çiçeği virüsü, kemirgen hayvanlardan veya enfekte bireylerden bulaşabiliyor. Önemli bulaş yolları arasında vücut döküntüleri ile doğrudan temas, bu döküntülerin bulaştığı giysi ve diğer eşyaları kullanmak, ayrıca vücut sıvılarıyla temas etmek yer alıyor.

Virüsün belirtileri, enfeksiyondan sonra 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkıyor ve genellikle yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ile birlikte ciltte su çiçeğine benzeyen kabarcıklar oluşturuyor. Özel bir tedavi yöntemi bulunmayan hastalığın tedavisi, antiviral ilaçlarla gerçekleştiriliyor ve vakaların büyük bir bölümü hastalığı hafif geçirerek birkaç hafta içinde iyileşiyor.

DSÖ, 2022'de ayrımcılık ve ırkçılık kaygıları nedeniyle "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini "mpox" olarak değiştirmiştir.