Avustralya'da Müslüman Kadınlara Saldırı: Gözaltına Alınan Kadın Suçlamalarla Yüz Yüzeye Geldi

Avustralya'da bir alışveriş merkezinde iki Müslüman kadına saldırdığı iddia edilen kadın gözaltına alındı, saldırılar kınandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:39
Avustralya'da Müslüman Kadınlara Saldırı: Gözaltına Alınan Kadın Suçlamalarla Yüz Yüzeye Geldi

İki Müslüman Kadına Saldıran Kadın Gözaltında

Avustralya'da, bir alışveriş merkezinde 2 Müslüman kadına saldırmakla suçlanan bir kadın gözaltına alındı. BBC'nin haberine göre, olay Victoria eyaletinin Melbourne kentindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

13 Şubat’ta, 30 yaşında hamile bir kadın ile 26 yaşında başka bir kadın saldırıya uğradı. Olayın başında, saldırgan hamile kadının arkasına yaklaşarak başörtüsünden tutup boğmaya çalıştı. Yaklaşık 10 dakika sonra başka bir kadına itip tokat attığı belirtildi.

Victoria polisi, saldırganın bugün gözaltına alındığını ve "saldırı ve kasten yaralama" suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Başbakan Albanese Olayı Kınadı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, saldırıyı "kınanacak bir olay" olarak nitelendirerek, Müslüman karşıtı (İslamofobik) saldırılarla ilgili eleştirileri yanıtladı. Albanese, "İnsanlara inançları nedeniyle yapılan tüm saldırıları ciddiye alıyorum ve hepsi yasaların tüm gücüyle karşı karşıya kalmalıdır" dedi.

Hükümetten Gelen Tepkiler

Avustralya hükümetinin İslamofobiyle mücadele için görevlendirdiği özel temsilci Aftab Malik, ABC News’a yaptığı açıklamada, her türlü nefretin sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, liderlerin Melbourne'deki bu saldırıyı kınamasını talep etti.

Öte yandan, Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu Başkanı Rateb Jneid, 17 Şubat’ta yaptığı açıklamada, ülkedeki Müslümanlara yönelik saldırılara ilişkin endişelerini dile getirerek, hükümetin tepkisini "son derece yetersiz" olarak değerlendirdi.

Yeni Nefret Suçları Yasası Yürürlükte

Avustralya’da, 7 Şubat'ta nefret ve terör suçları için 1 ile 6 yıl arasında değişen hapis cezaları öngören yasa yürürlüğe girmişti. Bu yeni yasayla birlikte, Nazi selamı vermek gibi "hafif" nefret suçlarına karşı en az 12 ay, terörizmle bağlantılı nefret suçlarına ise 6 yıla kadar hapis cezası uygulanacağının altı çizildi.

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