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Avustralya'da Muson Sezonu Başladı, Tropikal Siklon Uyarısı Yapıldı

Muson yağmuru sezonunun başlamasıyla Avustralya'da tropikal siklon oluşumu ve şiddetli yağış uyarıları yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 10:55
Avustralya'da Muson Sezonu Başladı, Tropikal Siklon Uyarısı Yapıldı

Avustralya'da muson yağmuru sezonunun başlaması ile birlikte, Western Australia eyaletinin Pilbara bölgesinde tropikal siklon riski üzerine uyarılar yapıldığı bildirildi.

ABC News tarafından aktarılan habere göre, Avustralya Meteoroloji Dairesi (BOM), ülkenin muson yağmuru dönemine girdiğini ifade etti. Açıklamada, ilerleyen günlerde bazı bölgelerde şiddetli yağışlar ve ani sel olaylarının meydana gelebileceği vurgulandı.

BOM yetkilisi Jonathan How, 12 Şubat'tan itibaren Pilbara bölgesinde tropikal siklon oluşabileceğini belirterek, bölge sakinlerine tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Ayrıca, eyaletin kuzey kesimindeki Kimberley bölgesinde yer alan Dampier Yarımadası ve Broome kasabası çevresinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel uyarıları yapılmıştır. Bu arada, geçen hafta Queensland eyaletinde seller nedeniyle iki kişinin yaşamını yitirdiği ve bölgede tekrar şiddetli yağışların beklendiği kaydedildi.

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