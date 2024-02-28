Avustralya'da orman yangınları panik yaratmaya başladı: 30 bin kişi tehlike altında, bölgede tahliye çağrısı yapıldı!

The Australian gazetesinin haberine göre Avusturya'da devam eden orman yangınları Victoria eyaletinde durdurulamıyor ve felaket boyutuna erişti.

Victoria eyaletindeki orman yangınları durdurulamıyor ve “felaket” durumuna geldi. Yetkililer, The Australian gazetesine bu bilgiyi verdi.

Eyaletin batısındaki yaklaşık 30 bin insanın yaşam alanları yangın tehdidi altında ve onlara hemen buraları terk etmeleri istendi. VicEmergency sitesi, yangının büyüme ihtimaline karşı uyarıda bulundu ve yolların kapanma riskine dikkat çekti.

22 Şubat’ta Victoria eyaletinin batısında orman yangını başladı ve rüzgar alevleri kuzeydoğuya sürükledi. Yetkililer, bölgedeki yerleşim yerlerinin yangından etkilenebileceğini duyurdu.

Avustralya’da yangınlar 19 bin 500 hektardan fazla araziyi yok etti. Avustralya Meteoroloji Bürosu, hava durumunun sıcak ve rüzgarlı olacağını belirtti. Bu da yangınların 28 Şubat’ta “felaket” boyutuna ulaşabileceği anlamına geliyor.