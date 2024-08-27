Avustralya'da Sendika Protestoları

Avustralya'da İşçi Protestoları

Avustralya'da, binlerce işçi, hükümetin İnşaat, Orman, Denizcilik, Maden ve Enerji Birliği'ne (CFMEU) bağlı inşaat sendikasının yönetimine el koymasını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Önemli Kentlerde Eylemler Düzenlendi

Avustralya Yayın Kurumu (ABC) tarafından bildirilen habere göre, Melbourne, Brisbane ve Perth gibi birçok şehirde gerçekleşen protestolarda işçiler, hükümetin sendika yönetimine müdahalesini kınadı.

Protestolar Sonrası Yükselen Sesler

Protestolarda, işçiler Avustralya Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese'e karşı sert sloganlar attılar ve "Sendikalarımızdan elinizi çekin" çağrısında bulundular. Sydney'de düzenlenen özel bir gösteride, inşaat işçileri CFMEU yöneticilerine desteklerini ifade etti.

Buchan: "Geçmişteki İşçiler İçin Endişeliyim"

CFMEU Batı Avustralya Eyalet Sekreteri Mick Buchan ise Perth'teki gösteride, süreçle ilgili belirsizlikler hakkında konuşarak, “25 yıldır birlikte çalıştığım insanların şimdi işlerini kaybetmiş olması kesinlikle üzücü ve endişe verici.” dedi.

Sendikal Hareket Hedef Alındı

Queensland Elektrik İşçileri Sendikası Sekreter Yardımcısı Peter Ong, sendikal hareketin saldırı altında olduğunu ifade ederken, Avustralya İmalat İşçileri Sendikası Eyalet Sekreteri Steve McCartney bu tür bir yasayı istemediklerini belirtti. Will Tracey, Avustralya Denizcilik Sendikası WA Şube Sekreteri, mevcut mevzuatın tüm Avustralyalılar için adalet ilkelerine büyük bir hakaret olduğunu vurguladı.

Hükümetin Snedika Üzerindeki Kontrolü

İşçi Partisi hükümeti, geçtiğimiz hafta, "yolsuzluk ve organize suç bağlantıları" iddialarıyla gündeme gelen CFMEU sendikasının yönetimine bir yasa tasarısı ile müdahale ederek yeni yöneticiler atama yetkisi verdi. Bu gelişmenin ardından, kamu denetçisi, sendikaya bağlı 270 yöneticinin görevine son vererek yerlerine yeni yöneticiler atadı.