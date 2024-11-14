Avustralya’da Sosyal Medya Platformlarına Kullanıcı Güvenliği Zorunluluğu

Avustralya’da Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi

Avustralya, sosyal medya platformlarının kullanıcılarını "güvende tutma ve çevrim içi zararlardan koruma" sorumluluğu olacağını duyurdu. Bu önemli değişiklik, Avustralya İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile kamuoyuna bildirildi.

Yeni Yasa Tasarısının Getirdikleri

Açıklamada, yeni yasa tasarısı çerçevesinde sosyal medya platformlarının, kullanıcı güvenliği konusundaki yükümlülüklerinin artacağı vurgulandı. Tasarının, sosyal medya düzenlemesi konusunda İngiltere ve Avrupa Birliği ile uyumlu bir yaklaşım sergileyeceği belirtildi.

Bu düzenlemeyle birlikte, sosyal medya platformlarının değişen riskleri belirleyip, buna göre önlemler alması gerektiği ifade edildi. İletişim Bakanı Michelle Rowland, "Bununla, çevrim içi zararların sistemik düzeyde önlenme sorumluluğu sektöre yüklenecektir" şeklinde konuştu.

Çocukların Güvenliği İçin Yeni Önlemler

Bunun yanı sıra, Avustralya hükümeti çocukların sosyal medyayı kullanmaya başlaması için 16 yaş sınırı koymayı planlıyor ve platformları bu kuralı uygulamakla sorumlu tutacak. Bu önlem, genç kullanıcıların çevrim içindeki güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.