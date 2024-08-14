Avustralya'da Tarihi Kilise ve Mezarlık Satışa Çıktı

Güney Avustralya'daki Tarihi Satış

Avustralya'nın Güney Avustralya bölgesinde yer alan tarihi bir kilise ve mezarlık, satışa çıkarıldı. Yerel haber kaynaklarına göre, Victor Harbor kasabasının yakınlarındaki bu tarihi alan, 1850'li yıllarda inşa edilen Bald Hills Kilisesi'ni ve çevresindeki mezarlığı kapsıyor.

Kilise ve Mezarlığın Tarihi Değeri

Bu alan, bulunduğu bölgedeki önemli yerel miraslardan biri olarak kabul edilmekte. İçinde barındırdığı kültürel ve tarihi değerlerin korunabilmesi için, alanın sahibi, bu mekanı yönetebilecek ‘doğru kişiyi’ aradıklarını duyurdu.

Fiyat Bilgisi

Tarihi kilise için belirlenen fiyat ise 370 bin ila 400 bin Avustralya doları arasında değişiyor. Ancak, mevcut durumda sadece duvarları ayakta kalan bu yapının geleceği, alıcıların eğitim ve koruma projelerine bağlı olarak şekillenecek.