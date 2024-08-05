Avustralya'da Terör Tehdidi Seviyesi Yükseltildi

Avustralya'da Terör Tehdidi Seviye Değişikliği

Avustralya'da hükümet, toplumda artan gerilim ve radikalleşme endişeleri nedeniyle terör tehdidi seviyesini "olası"dan "mümkün"e yükseltti.

Gerginliklerin Sebepleri

ABC News'ün haberine göre, Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, toplumun giderek daha "belirsiz ve istikrarsız" hale geldiğine dikkat çekti. Burgess, "Daha fazla Avustralyalı, hızla radikalleşiyor. Savundukları görüşler için şiddeti kullanmaya meyilli hale geliyorlar." diyerek bu durumun tehdit seviyesini artırdığını belirtti.

Gazze'deki Durumun Rolü

Burgess, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, bölgedeki durumun terör tehdidi seviyesindeki artışta "önemli bir faktör" olduğunu, fakat bu gelişmenin "doğrudan sebep" olmadığını ifade etti.

Hükümetten Açıklama

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, terör seviyesi değişikliğinin "gençler arasında ve çevrim içi platformlarda radikalleşmenin artması ile yeni karmaşık ideolojilerin ortaya çıkmasından kaynaklandığını" belirtti. Albanese, bu durumun "kaçınılmaz" olduğunu düşündürmediğini de vurguladı.