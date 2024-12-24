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Avustralya'da Yangın Riski Artıyor: Seyahat Edenlere Uyarı

Avustralya'daki yüksek yangın riski nedeniyle seyahat edenlerin dikkatli olmaları istendi. Özellikle Victoria ve NSW'de durum kritik.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:43
Avustralya'da Yangın Riski Artıyor: Seyahat Edenlere Uyarı

Avustralya'da Yangın Riski Artıyor

Avustralya'nın bazı eyaletlerinde artan yangın riski, geleneksel Hediyeleşme Günü (Boxing Day) tatilinde seyahat edenleri endişelendiriyor. SBS News'in aktardığına göre, Victoria, Yeni Güney Galler (NSW) ve Güney Avustralya eyaletlerinde orman yangınları etkisini sürdürmekte.

Kontrolden Çıkan Yangınlar

Victoria eyaletinde, Grampians bölgesinde 41 bin hektardan fazla ormanlık alan yangınlarda yok olurken, Bullengarook ve Batı Gippsland bölgelerinde de yangınlar devam ediyor. Victoria Acil Durum Yönetimi Komiseri Rick Nugent, 26 Aralık'ta sıcaklıkların 40 dereceye ulaşacağını belirterek, kuvvetli ve kuru rüzgarların etkisiyle yangın riskinin artacağına dikkat çekti.

Seyahat Uyarıları

Nugent, Boxing Day döneminde seyahat edecek olanlara yangın riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. "Eyaletimizde perşembe günü Doğu Gippsland hariç tüm bölgeler aşırı yangın tehlikesi derecesinde olacak" şeklinde uyarılarda bulundu.

İtfaiye Yetkililerinin Uyarıları

Victoria İtfaiye İdaresi İcra Kurulu Başkanı Jason Heffernan, Noel tatili sırasında yangın riski yüksek olan bölgelere seyahat etmekten kaçınılmasını önerdi ve seyahat edilmesi gereken durumlarda VicEmergency uygulamasının edinilmesini tavsiye etti. "Nereye gittiğinizi bilmeniz ve durumdan haberdar olmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Diğer Eyaletlerdeki Durum

NSW'de, bazı bölgelerde çalı ve ot yangınları kontrol altına alınsa da sıcak hava koşulları nedeniyle yangın riskinin sürdüğü bildiriliyor. Öte yandan, Güney Avustralya itfaiyesi, Mount Lofty Ranges bölgesindeki yangının devam etmesi nedeniyle halkı bölgeyi tahliye etmeye çağırdı. Bu bölgede 25-26 Aralık tarihleri arasında sıcaklıkların yer yer 36 ila 37 derecelere kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Yangınla Mücadeleye Destek

NSW, Queensland ve Tazmanya'dan yaklaşık 100 itfaiye personeli yangınlarla mücadeleye destek vermek üzere Victoria'ya gönderildi.

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