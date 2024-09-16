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Avustralya'da Yatırım Dolandırıcılığına Karışan 7 Kişi Gözaltında

Victoria'da gözaltına alınan 7 kişi, 14 milyon dolarlık yatırım dolandırıcılığı ile suçlanıyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 11:40
Avustralya'da Yatırım Dolandırıcılığına Karışan 7 Kişi Gözaltında

Victoria'da Yatırım Dolandırıcılığına Yönelik Operasyon

Avustralya'nın Victoria eyaletinde, polisin gerçekleştirdiği operasyonla 7 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler, 14 milyon dolarlık uluslararası yatırım dolandırıcılığı yapmakla suçlanıyor.

Olayın Ayrıntıları

Yerel haber ajansı News.com.au’nun bildirdiğine göre, Victoria polisi, bu 7 kişinin bankacılık ve borsa alanında profesyonel kişiler gibi davranarak sahte banka hesapları oluşturarak dolandırıcılık yaptığını açıkladı. 2022 yılının Ağustos ayından 2024'ün Şubat ayına kadar, 14 milyon dolardan fazla paranın çalındığı belirtildi.

Soruşturmanın Devamı

Polis, bir yılın üzerindeki bir süredir olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma yürütmekte. Ülke genelinde toplamda 30 kişinin bu dolandırıcılıktan mağdur olduğu bilgisi verildi. Olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü de kaydedildi.

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