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Avustralya'da Yerli Halka Yönelik Irkçı Davranışlar Tespit Edildi

Meclis soruşturması, Avustralya'daki yerli kadın ve çocukların kaybolması ve öldürülmesiyle ilgili polisin ırkçı davranış sergilediğini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:52
Avustralya'da Yerli Halka Yönelik Irkçı Davranışlar Tespit Edildi

Avustralya'da Irkçı Davranışlar Üzerine Yeni Tespitler

Avustralya'da gerçekleştirilen meclis soruşturması, yerli kadın ve çocukların kaybolma veya öldürülmesine yönelik çalışmalar sonucunda polis teşkilatının yerli halka karşı ırkçı tutumlar sergilediğini ortaya koydu.

Raporda Dehşet Verici Hikayeler

Avustralya Senatosu Hukuk ve Anayasal İşler Komitesi, kaybolan veya öldürülen yerli bireylerin aileleriyle gerçekleştirdiği iki yıllık görüşmeler sonucunda detaylı bir rapor sunmuştur. Bu raporda, polisin yerli halkla olan etkileşimlerinde ırkçı ve ayrımcı davranışlar sergileyerek, bu ailelerin adalet arayışını olumsuz etkilediği ifade edilmiştir.

Gerçek Sayılar Belirsiz

Elde edilen verilerin, eyaletler arasında farklılık göstermesi nedeniyle öldürülen veya kaybolan yerli kadın ve çocukların gerçek sayısının tam olarak bilinmediği vurgulanmıştır. Ayrıca, yerli halkın polise ve devlet kurumlarına duyduğu güvenin azaldığı, bu durumun da zor anlarında yardım almak istememelerine neden olduğu kaydedilmiştir.

On Öneri ve Gelecek Adımlar

Raporda, yerli halkın devlet kurumlarına karşı güvensizliğini azaltmak ve ırkçı tutumları engellemek için toplamda 10 öneri sunulmuştur. Bu öneriler arasında polis uygulamalarının gözden geçirilmesi, başsavcılık ofisinin denetimi ve yerli halkın ihtiyaç sahipleri için sürekli finansmanın sağlanması önemli yer tutmaktadır.

Ayrıca, Avustralya İnsan Hakları Komisyonu (AHRC), 12 Temmuz’da yayınladığı raporda, hükümete bağlı tüm sektör ve birimlerde ırkçılığı tespit etme ve mücadeledeki başarısızlıkları ele almıştır.

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