Avustralya'da Zıpkınla Avlanan Kişi Köpek Balığı Saldırısında Hayatını Kaybetti

Queensland eyaletinde yaşanan trajik bir olayda, 40 yaşındaki din görevlisi Luke Walford, zıpkınla balık avladığı sırada köpek balığı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan ABC News'e göre, Walford, Keppel Bay Adaları bölgesinde zıpkınla avlanırken köpek balığının hedefi oldu. Yetkililer, Walford'un köpek balığı saldırısında “hayati tehlike arz eden yara” aldığını bildirdi.

Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen, Walford'un yaşam mücadelesi yaklaşık bir saat sürdü ve maalesef hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı bölge, su altı yüzme ve dalış aktiviteleri ile tanınan popüler bir yer olarak biliniyor.