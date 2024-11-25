Avustralya'daki Sosyal Medya Yasa Tasarısı Ertelendi: Platformlardan Açıklama Geldi

Avustralya'daki Sosyal Medya Yasa Tasarısı Ertelendi

Sosyal medya platformları X, Instagram, Facebook ve TikTok, Avustralya'da çocukların sosyal medya erişiminin engellenmesini öngören önerilen yasa tasarısının ertelenmesini istedi.

Dijital Endüstri Grubu Açıklama Yaptı

Ülkedeki bu sosyal medya platformlarını temsil eden Dijital Endüstri Grubu AŞ'nin yöneticisi Sunita Bose, Senato’da verdiği ifadede, Avustralya hükümetinin sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkisini incelemek amacıyla oluşturduğu ekibin çalışmalarını Haziran 2025'te tamamlayacağını belirtti. Bose, yasa tasarısının bu çalışmalar sonuçlanana kadar ertelenmesi gerektiğini vurguladı.

Yasa Tasarısının Olası Etkileri

Bose, önerilen yasa tasarısının bazı çocukları izole ederek "karanlık ve daha az güvenli çevrim içi mecralara" itebileceğini, ayrıca yasanın geçmesi halinde "çocukların güvenliğinin tehlikeye girebileceğini" ileri sürdü.

Senatörlerin Soruları Cevaplandı

Avustralyalı Senatör Ross Cadell'in sosyal medya platformlarında hesap oluşturma konusundaki yaş kısıtlamalarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Bose, platformların bu konuda geliştirilmesinin gerektiğini ifade etti. Ayrıca Senatör Jacqui Lambie'nin sosyal medya platformlarının çocukları tehlikeli içeriklerden neden korumadığına ilişkin sorusunu yanıtlayarak, mevcut algoritmaların aktif olarak kullanıldığını belirtti.

İletişim Bakanı Yasa Tasarısını Destekledi

Senatoya ifade veren Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland, sosyal medyanın mevcut haliyle çocuklar için "güvenli olmadığını" dile getirdi. Rowland, sosyal medyaya erişimin "büyümenin belirleyici özelliği" olarak görülmemesi gerektiğini belirtti ve hayatın, sürekli bildirimlerden ve sahte mükemmeliyetçilikten daha fazlasını içermesi gerektiğini vurguladı.

Yasa Tasarısının Temel İçeriği

Avustralya'da 16 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya erişimini engellemeyi hedefleyen yasa tasarısı, ülkenin gündeminde öne çıkıyor. Avustralya Yayın Kurumu'nun (ABC) haberine göre, önerilen tasarıyı destekleyen Başbakan Anthony Albanese, sosyal medya platformlarının çocukların "akıl sağlığına zarar verdiğini" ifade etti. Tasarının yasalaşması durumunda sosyal medya platformlarının bir yıl içinde gerekli düzenlemeleri yapmaları gerekecek. Uymayan platformlar ise yaklaşık 33 milyon dolar (yaklaşık 1,1 milyar lira) para cezasına çarptırılabilecek.

Ülkedeki büyük partiler tarafından desteklenen tasarının, bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.