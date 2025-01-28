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Avustralya'dan DeepSeek Uyarısı: Dikkatli Olun

Avustralya Sanayi Bakanı Ed Husic, DeepSeek yapay zeka aracı konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:33
Avustralya'dan DeepSeek Uyarısı: Dikkatli Olun

Avustralya'dan DeepSeek için Kritik Uyarı

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanı Ed Husic, Çinli geliştirici DeepSeek’in yapay zeka aracı hakkında dikkatli olunması gerektiğine dair önemli bir mesaj verdi. Bakan Husic, düzenlediği basın toplantısında, DeepSeek şirketinin yeni yapay zeka modeli üzerine değerlendirmelerde bulundu.

DeepSeek'in Kullanımı ve Riskler

Husic, insanların "doğal olarak" DeepSeek'e yönelim göstereceğini düşündüğünü belirterek, TikTok ile ilgili tartışmaların benzerinin DeepSeek için de gündeme gelebileceğini vurguladı. DeepSeek uygulamasının kullanımına ilişkin endişelerini dile getiren Husic, bu konuya dair dikkatli olunması gerektiğini rekabet ve güvenlik riskleri açısından tekrarladı.

DeepSeek ve Yeni Yapay Zeka Modeli

Çin'deki High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka geliştiren şirketlere oranla düşük maliyetle ve daha az çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni DeepSeek-R1 modelini 20 Ocak’ta piyasaya sürmüştü. Bu yapay zeka modeli, dünya çapında hızla benimsenmiş ve uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT’yi geride bırakarak, en çok indirilen yapay zeka uygulaması olmayı başarmıştır.

Küresel Teknoloji Piyasaları Üzerindeki Etkisi

DeepSeek'in düşük maliyetli yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesi, ABD başta olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyeti konusunda şüpheleri artırırken, küresel piyasalarda teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açmıştır.

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