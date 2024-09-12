Avustralya'dan Dezenformasyonla Mücadele İçin Yenilikçi Yasa Tasarısı

Avustralya Hükümeti'nden Sosyal Medya İçin Yeni Adım

Avustralya, sosyal medya platformlarındaki dezenformasyon ve yanlış bilgiyi engellemek amacıyla yeni bir yasa tasarısı geliştirdi. Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland, bu tasarının hükümete sosyal medya şirketlerine "baskı" yapma yetkisi vereceğini açıkladı.

Yasa Tasarısı Neleri Kapsıyor?

Tasarı, federal hükümetin sosyal medya platformlarını yakından incelemesine olanak tanıyacak. Hükümet, platformların "yalan haberleri yaymakta" ihmalkar davranmaları durumunda yüksek meblağlarda cezalar uygulayabilecek.

ACMA'ya Yeni Yetkiler

Yasa ayrıca, Avustralya İletişim ve Medya Kurumu (ACMA)'na sosyal medya şirketlerinden kayıtları talep etme yetkisi verecek. Rowland, tasarının, dijital platformların Avustralyalılara sunduğu hizmetlerde yanlış bilgiden korunma adına almış oldukları önlemlerin daha şeffaf olmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Halkın Endişeleri

Rowland, ülke genelinde halkın yaklaşık %75'inin yanlış bilgi ve dezenformasyonun etkilerinden kaygı duyduğunu belirtti. Hızla yayılan yanlış bilgi aktarımının Avustralyalılar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade eden Rowland, bu tasarının halkı korumayı hedeflediğini söyledi.

Cezai Yaptırımlar

Dijital platformların, yasa hükümlerine uymaması durumunda global cirolarının %5'ine kadar para cezasıyla karşılaşabileceği belirtildi. Bu tasarı, Avustralya'nın dijital medya alanında daha güvenli bir ortam yaratmayı hedefliyor.