Avustralya'dan Filistin Topraklarını Gasbeden İsraillilere Yaptırım Kararı

Avustralya'dan Kritik Yaptırımlar

Avustralya, Batı Şeria'daki Filistin topraklarında işgalci faaliyetlerde bulunan 7 İsrailli ile bir dini grup hakkında finansal yaptırımlar ve seyahat yasağı uygulama kararı aldı.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in işgalci statüsünü belirten danışma görüşünün ardından, Avustralya hükümeti bu adımı attı. Hükümet, Yinon Levi, Zvi Bar Yosef, Neria Ben Pazi, Elisha Yered, David Chai Chasdai, Einan Tanjil ve Meir Ettinger gibi kişilere yaptırım uygulayacak. Ayrıca, 'Hilltop Youth' adlı dini grupla ilgili de benzer yaptırımlar söz konusu.

Dışişleri Bakanı Wong'un Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Penny Wong, söz konusu şahısların Filistin halkına karşı çeşitli şiddet eylemlerine karıştığını belirtti. Wong, "Bu bireyler, dayak, cinsel istismar ve işkence de dahil olmak üzere, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin sıkça failleri olmuştur," dedi.

Kendisi ayrıca, İsrail hükümetinin yerleşim faaliyetlerini durdurması gerektiğini vurguladı. "Bu yaptırımlar, yerleşimci şiddetinin faillerine hesap sorulması ve iki devletli çözüm çabalarının desteklenmesi açısından önemlidir," ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze İle İlgili Durumu

Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği saldırıların ardından, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sonucunda büyük kayıplar yaşandığı bildiriliyor. Filistin tarafından 39.145 kişinin hayatını kaybettiği, 90.257 kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

Günümüzde, Avustralya'nın aldığı yaptırım kararı, benzer adımlar atan İngiltere, ABD, Kanada ve Japonya'nın ardından gelmektedir.