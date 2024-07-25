Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Avustralya'dan Filistin Topraklarını Gasbeden İsraillilere Yaptırım Kararı

Avustralya, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden 7 İsrailli ve bir dini gruba yönelik finansal yaptırımlar ve seyahat yasağı getirdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:23
Avustralya'dan Filistin Topraklarını Gasbeden İsraillilere Yaptırım Kararı

Avustralya'dan Kritik Yaptırımlar

Avustralya, Batı Şeria'daki Filistin topraklarında işgalci faaliyetlerde bulunan 7 İsrailli ile bir dini grup hakkında finansal yaptırımlar ve seyahat yasağı uygulama kararı aldı.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in işgalci statüsünü belirten danışma görüşünün ardından, Avustralya hükümeti bu adımı attı. Hükümet, Yinon Levi, Zvi Bar Yosef, Neria Ben Pazi, Elisha Yered, David Chai Chasdai, Einan Tanjil ve Meir Ettinger gibi kişilere yaptırım uygulayacak. Ayrıca, 'Hilltop Youth' adlı dini grupla ilgili de benzer yaptırımlar söz konusu.

Dışişleri Bakanı Wong'un Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Penny Wong, söz konusu şahısların Filistin halkına karşı çeşitli şiddet eylemlerine karıştığını belirtti. Wong, "Bu bireyler, dayak, cinsel istismar ve işkence de dahil olmak üzere, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin sıkça failleri olmuştur," dedi.

Kendisi ayrıca, İsrail hükümetinin yerleşim faaliyetlerini durdurması gerektiğini vurguladı. "Bu yaptırımlar, yerleşimci şiddetinin faillerine hesap sorulması ve iki devletli çözüm çabalarının desteklenmesi açısından önemlidir," ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze İle İlgili Durumu

Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği saldırıların ardından, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sonucunda büyük kayıplar yaşandığı bildiriliyor. Filistin tarafından 39.145 kişinin hayatını kaybettiği, 90.257 kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

Günümüzde, Avustralya'nın aldığı yaptırım kararı, benzer adımlar atan İngiltere, ABD, Kanada ve Japonya'nın ardından gelmektedir.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Makarna 16 TL! Lipton çay 69.50! İndirimin dibi sıyrıldı yarın bitiyor

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!