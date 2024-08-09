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Avustralya'dan Gazze'de Ateşkes Mücadelelerine Destek

Avustralya, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin yeniden başlatılmasını destekledi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:47
Avustralya'dan Gazze'de Ateşkes Mücadelelerine Destek

Avustralya, Gazze'de Ateşkes İçin Müzakerelere Destek Veriyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Gazze'deki ateşkesin sağlanması amacıyla ABD, Mısır ve Katar tarafından başlatılan müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısına destek verdiklerini açıkladı.

Albanese, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Avustralya, Gazze'de ateşkes için çaba gösteren ABD, Mısır ve Katar ile aynı safta duruyor. Tüm tarafları anlaşmayı kabul etmeye davet ediyoruz." şeklinde ifadede bulundu.

Ateşkes sürecinde yaşanacak gecikmelerin daha fazla can kaybına yol açacağını belirten Albanese, bölgedeki sivillerin korunması, esirlerin serbest bırakılması ve ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Müzakerelerin Yeniden Başlatılması

ABD, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için müzakereleri 15 Ağustos'ta yeniden başlatma çağrısı yapmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından imzalanan ortak açıklamada, müzakerelerin yeni sürecinin Kahire veya Doha'da başlatılabileceği ifade edildi. Açıklamada, "Rehineleri salıverme, ateşkesi başlatma ve bu anlaşmayı hayata geçirme zamanı geldi." denildi.

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