Avustralya'dan İsrail'in Okul Saldırısına Tepki

Avustralya, İsrail'in Gazze Okuluna Saldırısını Kınadı

Avustralya, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıyı kınadı. Bu saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamalar ve Tepkiler

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, bu olayla ilgili olarak sosyal medya platformu X'tan bir açıklama yaptı. Wong, "İsrail, uluslararası insancıl hukuka uymalı," diyerek ciddi bir mesaj verdi.

Bakan Wong ayrıca, bölgedeki çatışmaların sona ermesi için ateşkes çağrısını tekrarladı.

Saldırının Detayları

İsrail ordusunun saldırı gerçekleştirdiği Et-Tabiin Okulu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde bulunmaktaydı. Saldırı esnasında, bu okulda sığınan binlerce kişi sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşti. Olayda çok sayıda kişi yaralandı ve kayıplarına rağmen yardım çağrılarına ihtiyaç duyuluyor.