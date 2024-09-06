Avustralya'dan Lübnan İçin Seyahat Uyarısı

Avustralya'nın Lübnan Seyahat Uyarısı

Avustralya, bir kez daha vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri için uyarıda bulundu. Avustralya Dışişleri Bakanlığı, seyahat bilgilendirmelerine ilişkin güncellemeleri "smart traveller" adlı sitesinde paylaştı.

Güncellenen Seyahat Uyarısı

Sitedeki güncellemede, "İstikrarsız güvenlik durumu ve güvenliğin daha da kötüleşmesi riski nedeniyle Avustralyalıların Lübnan'a seyahat etmemelerini öneriyoruz." ifadesine yer verildi. Ayrıca, Lübnan içerisinde bulunan Avustralyalılara, ticari uçuşların devam ettiği süre zarfında derhal ülkeden ayrılmaları gerektiği belirtildi.

Penny Wong, Avustralya Dışişleri Bakanı olarak 4 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamada, vatandaşlarını Lübnan'ı hızla terk etmeleri konusunda uyarmıştı.