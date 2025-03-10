Avustralya'dan Suriye'deki Şiddet Olaylarına Tepki

Avustralya Dışişleri Bakanı, Suriye'deki şiddeti kınayarak tüm tarafları sivil halkı korumaya ve diyalog kurmaya davet etti.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 15:00
Avustralya'dan Suriye'deki Şiddet Olaylarına Tepki

Avustralya Dışişleri Bakanı'ndan Suriye'ye Çağrı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Suriye'nin sahil kesimindeki Tartus ve Lazkiye ile Humus şehirlerinde yaşanan son şiddet olaylarını kınadı. Wong, “Tüm tarafları sivilleri korumaya, itidalli davranmaya ve diyaloğu öncelemeye çağırıyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

Şiddet Olaylarının Arka Planı

Bakan Wong, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Avustralya'nın Suriye'deki son olayları kınadığını vurguladı. Özellikle, azınlık haklarını koruyacak kapsayıcı bir yönetimin barış ve istikrarı sağlama potansiyeline dikkat çekti.

Ceble Saldırısı ve Yan Etkileri

Suriye'de 6 Mart tarihinde devrik Esed rejimi unsurlarının Lazkiye'nin Ceble ilçesinde gerçekleştirilen saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası, Suriye ordusu, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması amacıyla tank ve zırhlı araçlardan oluşan takviye birliklerini Lazkiye ve Tartus illerine sevk etti.

Operasyonlar sırasında en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, uluslararası medya ve sosyal medya üzerinden bazı silahlı grupların çok sayıda sivili hedef aldığına dair haberler yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Şara'nın Açıklamaları

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını belirtmiş, birlik ve beraberlik mesajı vererek ülkeyi yeniden inşa etme arzusunu ifade etmiştir. Ayrıca, 6-7 Mart tarihlerinde Lazkiye'de yaşanan olaylarla ilgili bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Denizi'nde Petrol Tankeri ve Kargo Gemisi Çarpıştı, Yangın Çıktı
2
Külliye'de Ramazan: Teknoloji ve Eğlence Gençleri Buluşturuyor
3
Fas'taki Türkler, Dünya Türk İş Konseyi İftarında Buluştu
4
Beykoz Belediye Başkan Vekilliğine Özlem Vural Gürzel Seçildi
5
Bakanlıktan Çocuğunu İstismar Eden Baba ile İlgili Önemli Açıklama
6
İDDEF, 12 Bini Aşkın Öğrencisiyle Ramazanın Bereketini Yaşatıyor
7
Alfred Tropikal Siklonu Queensland'de Köpek Balıklarıyla Geliyor

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar