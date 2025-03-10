Avustralya'dan Suriye'deki Şiddet Olaylarına Tepki

Avustralya Dışişleri Bakanı'ndan Suriye'ye Çağrı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Suriye'nin sahil kesimindeki Tartus ve Lazkiye ile Humus şehirlerinde yaşanan son şiddet olaylarını kınadı. Wong, “Tüm tarafları sivilleri korumaya, itidalli davranmaya ve diyaloğu öncelemeye çağırıyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.

Şiddet Olaylarının Arka Planı

Bakan Wong, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Avustralya'nın Suriye'deki son olayları kınadığını vurguladı. Özellikle, azınlık haklarını koruyacak kapsayıcı bir yönetimin barış ve istikrarı sağlama potansiyeline dikkat çekti.

Ceble Saldırısı ve Yan Etkileri

Suriye'de 6 Mart tarihinde devrik Esed rejimi unsurlarının Lazkiye'nin Ceble ilçesinde gerçekleştirilen saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası, Suriye ordusu, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması amacıyla tank ve zırhlı araçlardan oluşan takviye birliklerini Lazkiye ve Tartus illerine sevk etti.

Operasyonlar sırasında en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, uluslararası medya ve sosyal medya üzerinden bazı silahlı grupların çok sayıda sivili hedef aldığına dair haberler yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Şara'nın Açıklamaları

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını belirtmiş, birlik ve beraberlik mesajı vererek ülkeyi yeniden inşa etme arzusunu ifade etmiştir. Ayrıca, 6-7 Mart tarihlerinde Lazkiye'de yaşanan olaylarla ilgili bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.