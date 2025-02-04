Avustralya, DeepSeek Yapay Zeka Uygulamasını Hükümet Cihazlarında Yasakladı

Avustralya'da Hükümet Cihazlarında DeepSeek Yasağı

Avustralya, DeepSeek adlı Çinli şirketin yapay zeka uygulamasını hükümete ait cihazlarda kullanmayı yasakladı. Bu karar, Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Yasağın gerekçesi, hükümetin ulusal güvenlik ve istihbarat ajanslarının DeepSeek hakkında yaptığı risk değerlendirmelerine dayanıyor.

Yasağın Gerekçesi

Bakan Burke, yaptığı açıklamada, "Ulusal risk olarak tanımladığımız unsurları yasaklamaktan çekinmeyeceğiz. Bu yasak, uygulamanın ait olduğu ülkeden değil, hükümete yönelik taşıdığı riskler nedeniyle getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kamu Çalışanlarına Kişisel Kullanım İzni

Alınan karara göre, DeepSeek uygulamasının hükümet cihazlarında kullanımı yasaklanırken, kamu çalışanlarının kişisel cihazlarında bu uygulamayı kullanmalarına izin verileceği belirtildi. Bununla birlikte, kamu kurumlarının, uygulamanın tüm cihazlardan silindiğine dair raporları İçişleri Bakanlığı'na iletmeleri gerektiği ifade ediliyor.

Uluslararası Gelişmeler

DeepSeek, High-Flyer Capital Management fonunun desteğiyle geliştirdiği açık kaynaklı yapay zeka modeli DeepSeek-R1'i 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü. Kısa sürede yoğun bir kullanım kazanarak, dünya genelinde en çok indirilen yapay zeka uygulaması haline geldi. Öte yandan, ABD Donanması, Texas eyaleti ve İtalya, DeepSeek ile ilgili benzer yasaklar uygulama kararı aldılar.