Avustralya Destroyeri Kuzey Kore Yaptırımlarına Katıldı

Avustralya'nın HMAS Sydney Destroyeri Uluslararası Operasyona Katıldı

Avustralya Donanması'na ait HMAS Sydney destroyeri, Kuzey Kore'ye karşı uygulanan Birleşmiş Milletler (BM) destekli yaptırımlara katkı sağlamak amacıyla Argos Operasyonu'na dâhil oldu. Bu açıklama, Avustralya Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Yasa Dışı Transferlerin Tespiti Hedefleniyor

Operasyonun ana hedefi, bölgede yaptırıma tabi malların gemiden gemiye yasa dışı transferlerinin tespit edilmesi ve caydırılmasıdır. HMAS Sydney Komutanı Grant Coleman, ekiplerinin bu operasyona katkı sağlayacağından dolayı büyük bir onur duyduğunu ifade etti.

Uluslararası İşbirliği ve Destek

Avustralya Müşterek Harekatlar Şefi Koramiral Justin Jones, yaptığı açıklamada ülkenin BM'nin Kuzey Kore yaptırımlarını uygulama kararlılığını vurgulayarak, bu harekâtı, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması yönündeki uluslararası baskı kampanyasının bir parçası" olarak değerlendirdi.

Bu uluslararası operasyona katılan diğer ülkeler arasında ABD, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve Güney Kore yer alıyor.

HMAS Sydney Özellikleri

Hobart sınıfı güdümlü füze destroyeri olan HMAS Sydney, bünyesinde MH-60R tipi helikopter bulundurmaktadır.