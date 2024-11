Avustralya, Eski İsrail İçişleri Bakanı Ayelet Şaked'e Vize Vermedi

Avustralya'dan Ayelet Şaked'e Vize Reddi

Avustralya hükümetinin, İsrail'in eski İçişleri Bakanı Ayelet Şaked'in vize başvurusunu reddettiği bildirildi. Ülkede yayımlanan The Australian gazetesinin haberine göre, Avustralya İçişleri Bakanlığı, Canberra'da düzenlenecek bir konferansa katılmak amacıyla vize başvurusu yapan Şaked'e olumsuz yanıt verdi.

Vize Reddi Nedenleri

Avustralya hükümetinin yaptığı kapsamlı değerlendirme sonucunda, Şaked'in vizesinin reddedilmesinin gerekçesi; toplumun bir kesimini "kötüleyebileceği" ve toplumsal "anlaşmazlıkları körükleyebileceği" endişeleri olarak belirtildi.

Şaked'in Tepkisi

Ayelet Şaked, Avustralya'nın aldığı bu kararı "utanç verici" olarak nitelendirerek, yaşanan durumu kınadı.

Konferans İle İlgili Bilgiler

Bahsi geçen konferans, Avustralya/İsrail ve Yahudi İşleri Konseyi ile düşünce kuruluşu "Strategic Analysis Australia" tarafından düzenleniyor. Şaked'in siyasetteki geçmişi incelendiğinde, 2015-2019 yılları arasında Adalet Bakanlığı ve 2021-2022 yılları arasında da İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunduğu görülmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.