Avustralya, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasına Uyum Çağrısı Yaptı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, tüm tarafları Gazze'deki ateşkes anlaşmasına uymaya çağırdı ve sivillerin korunmasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:26
Avustralya, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasına Uyum Çağrısı Yaptı

Avustralya, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasına Uyum Çağrısı Yaptı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, tüm tarafları, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına saygı göstermeye ve anlaşmanın yükümlülüklerine uymaya çağırdıklarını duyurdu.

Wong, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başlatmasının ardından sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, sivillerin korunması gerektiğini ve tarafların uluslararası insancıl hukuka uygun hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Bakan Wong, "Avustralya, tüm tarafları, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına saygı göstermeye ve anlaşmanın yükümlülüklerini tam olarak uygulamaya çağırıyor," dedi.

Ayrıca, Gazze'ye giren son insani yardımların üzerinden neredeyse iki hafta geçtiğini hatırlatan Wong, İsrail'den, Gazze'deki sivillere temel hizmetleri sağlamak ve insani yardıma erişimi kolaylaştırmak gibi yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini talep etti.

Wong, ülkesinin Gazze'deki ateşkesin uzatılmasına yönelik süregelen çabaları desteklediğini ve bu kapsamda yürütülecek müzakerelerin yapıcı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda ise 326 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, sığındığı okullar ve sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı bildirildi.

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