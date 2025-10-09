Avustralya-Hindistan Savunma Anlaşması: Denizaltı Kurtarmada İşbirliği

Canberra'da askeri diyalog ve operasyonel işbirliği güçlendiriliyor

Canberra Times gazetesinin haberine göre, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, başkent Canberra'da bir araya geldi.

Bakanların görüşmesinin ardından yayımlanan ortak açıklamada, iki ülke arasında askeri diyaloğun artırılmasını ve denizaltı kurtarma operasyonlarında işbirliğini öngören bir savunma anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

Richard Marles, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin, Hint-Pasifik bölgesinin istikrarının sağlanması açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Görüşmeyle birlikte, 12 yılın ardından ilk defa bir Hint Savunma Bakanı Avustralya'yı ziyaret etmiş oldu.