Avustralya Hükümeti, Lübnan'daki Tahliye Kapasitesinin Sınırlı Olduğunu Bildirdi

Avustralya'dan Lübnan'daki Vatandaşlarına Uyarı

Avustralya hükümeti, Lübnan'daki vatandaşlarının tamamının tahliye edilemeyeceğini duyurdu. ABC News kaynaklı habere göre, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Lübnan içerisinde yaşayan Avustralya vatandaşlarına acil olarak ülkeden ayrılmaları çağrısında bulundu.

Tahliye Kapasitesi Yetersiz

Bakan Wong, Lübnan'da bulunan Avustralyalı sayısının, hükümetin tahliye kapasitesini aştığını belirtti. Lübnan'da 15 ila 30 bin arasında Avustralya vatandaşı olduğu tahmin ediliyor.

Seyahat Uyarıları Devam Ediyor

Avustralya, Haziran ve Temmuz aylarında da Lübnan için seyahat uyarısı yapmış ve vatandaşlarını en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarmıştı.