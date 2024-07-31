Avustralya Hükümeti Lübnan'ı Terk Etme Çağrısında Bulundu

Avustralya Dışişleri Bakanlığı'ndan Seyahat Uyarısı

Avustralya'nın Dışişleri Bakanı Penny Wong, Lübnan'a seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına güçlü bir uyarı yaparak bu ülkede bulunan Avustralyalılara da acilen ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirtti.

Lübnan'daki Gerginlik ve Güvenlik Riskleri

Bakan Wong, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, "Eğer Avustralya'daysanız ve Lübnan'a seyahat etmeyi düşünüyorsanız, gitmeyin. Bölgede gerginliğin ciddi anlamda tırmanması riski var" dedi.

Wong, mevcut güvenlik durumunun aniden kötüleşebileceği uyarısında bulunarak, bazı uçak seferlerinin hala devam ettiğini ve vatandaşların mümkünse ülkeden ayrılması gerektiğini vurguladı.

Beyrut Havalimanı Riskleri ve Yüksek Gerilim

Gerginliğin artması durumunda Beyrut Havalimanı'nın tamamen kapanabileceği konusunda uyarıda bulunan Wong, bu durumda Avustralya hükümetinin Lübnan'daki vatandaşların tahliyesine yardımcı olamayabileceğini belirtti. Wong, "Endişelerinizi paylaşıyoruz. Bölgedeki ortaklarımızla gerginliğin tırmanmaması için çalışıyoruz; ancak şu anda beklemenin anlamı yok. Ülkeyi terk etme zamanı" ifadelerini kullandı.

Mecdel Şems'teki Saldırı

27 Temmuz'da İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerindeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucunda, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. İsrail ordusu bu saldırının sorumlusunun Lübnan Hizbullahı olduğunu iddia etti; ancak Hizbullah bu suçlamayı reddetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından, "Hizbullah, şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" şeklinde açıklamalarda bulundu. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlemiş ve Beyrut'ta gerçekleşen patlamaların arkasında olduğunu belirtmiştir.