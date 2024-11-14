Avustralya'ın Yangınları: Bitki ve Hayvan Popülasyonu Yüzde 55 Azaldı

Yangınların Vahim Etkileri

Avustralya'da gerçekleştirilen yeni bir araştırma, 2019 ve 2020 yıllarında meydana gelen büyük orman yangınlarının, ülkedeki bitki ve hayvan türlerinin yüzde 55'ini etkilediğini ortaya koydu. Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bilim insanları 1380 hayvan ve bitki çeşidi üzerinde detaylı incelemelerde bulundu.

Ateşin Korkunç Sonucu

Yangınlar sırasında yaklaşık 24,3 milyon hektar alanın kül olduğu gözlemlendi. Bu durumun sonucunda ülke genelindeki biyolojik çeşitliliğin ciddi oranda azaldığı belirlendi. Özellikle memeli türlerinde yaşanan düşüş, diğer hayvan gruplarına kıyasla iki kat daha fazla oldu.

Biyoçeşitlilik Üzerindeki Uzun Süreli Hasar

Araştırmada, son 40 yılda en az üç kez yangın meydana gelen bölgelerin biyoçeşitliliğinin, bir kez yanan veya hiç yanmayan alanlara göre %93 daha olumsuz etkilendiği belirtildi. Yangınlar, sadece doğaya değil, aynı zamanda yerleşim yerlerine de sıçrayarak 34 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Bu inceleme, Avustralya’nın ekosisteminin yangınlardan nasıl etkilendiğini ve bu tür felaketlerin gelecekteki etkilerini anlamak açısından büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.