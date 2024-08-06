Avustralya, İngiltere'deki Şiddet Protestoları Nedeniyle Seyahat Uyarısı Yayınladı

Avustralya'dan Seyahat Uyarısı

Avustralya Hükümeti, İngiltere'de son günlerde artan aşırı sağ grupların neden olduğu şiddet eylemleri dolayısıyla, bölgedeki vatandaşlarına dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Protestolardan Uzak Durun

Avustralya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi seyahat bilgilendirme platformu Smart Traveller, İngiltere için güncellenen seyahat uyarısında, "Kargaşa ve şiddet olasılığı nedeniyle protestoların yapıldığı alanlardan kaçının." ifadesine yer verildi.

Tedbirli Olunması Tavsiye Edildi

Uyarıda, İngiltere'deki olaylar ve Kuzey İrlanda'daki durum ile aşırı sağcı grupların potansiyel tehditlerine karşı vatandaşların tetikte olmaları gerektiği belirtildi. Kuzey İrlanda için terör tehdidi seviyesinin "önemli" olduğu vurgulanarak, "Bu'da bir saldırının mümkün olduğu anlamına geliyor." denildi.

Olayların Arka Planı

İngiltere'deki aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin düzenlediği eylemler, Southport kentinde meydana gelen bıçaklı bir saldırı sonrası şiddetlendi. Saldırıda, 3 çocuk hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Aşırı sağcı gruplar, saldırganın Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiasını yaydı. Ancak polis, saldırganın Galler'in Cardiff doğumlu 17 yaşındaki bir erkek olduğunu açıkladı.

Düzenlenen eylemler sonrasında, aşırı sağcı gruplar bir camiye saldırarak ülke çapında protestolar gerçekleştirdi. 3 Ağustos'taki eylemlerde, polis 90'dan fazla eylemciyi gözaltına aldı.