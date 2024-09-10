Avustralya, İsrail'i BMGK'nın Ateşkes Kararını Kabul Etmeye Çağırdı

Avustralya'dan İsrail'e Açık Çağrı

Avustralya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) aldığı ateşkes kararını kabul etmesi için İsrail'e çağrıda bulundu.

Penny Wong'un Açıklamaları

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'deki acil ateşkes ihtiyacına dikkat çekti. Wong, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, BMGK destekli ateşkesin kabul edilmesi için tekrar çağrıda bulunduğunu belirtti.

Şiddet Olayları ve Barış Süreci

Wong, Batı Şeria'daki artan şiddet olaylarının ve aşırı sağcı bakanların "kışkırtıcı" tavırlarının kalıcı barış çabalarını tehdit ettiğini ifade etti. Wong ayrıca, Filistin topraklarını işgal eden İsraillilere Avustralya'da seyahat vizesi verilmeyeceğini de vurguladı.

Bu açıklamalar, uluslararası alanda önemli bir diplomatik adım olarak değerlendiriliyor.